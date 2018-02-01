جاويش أوغلو يدعو لإحياء عملية جنيف

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى ضرورة إحياء عملية جنيف للتسوية السورية، وذلك بعد يومين من عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الروسية.

وقال جاويش أوغلو للصحفيين في أنقرة اليوم الخميس، إنه لا بد من إحياء مفاوضات السلام بين السوريين في جنيف، مضيفا أن هذا يتطلب شروع الحكومة السورية في التفاوض.

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تصريحات الوزير التركي جاءت بعد المؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي بادرت روسيا إلى عقده على أراضيها، بهدف التمهيد لصياغة دستور سوري جديد والمساعدة في دفع عملية جنيف المتعثرة.

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد عبرا عن ارتياحهما لنتائج مؤتمر سوتشي، وأكدا على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر من أجل دفع عملية التسوية السياسية في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وفي سياق آخر، وصف جاويش أوغلو الملاحظات الفرنسية حول عملية "غصن الزيتون" التي ينفذها الجيش التركي مع فصائل المعارضة السورية المسلحة ضد المقاتلين الأكراد في عفرين شمال سوريا، بأنها إهانة لبلاده.

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد حذر تركيا أمس الأربعاء، من اتخاذ عمليتها العسكرية في عفرين ذريعة لاجتياح سوريا، مشيرا إلى رغبته في أن تنسق أنقرة خطواتها مع حلفائها الأوروبيين.

المصدر: رويترز

متري سعيد