الضفادع البشرية الليبية تنتشل جثث المصريين من البحر المتوسط

تمكنت قوات خفر السواحل الليبية المجهزة بالضفادع البشرية، من انتشال 3 جثث لصيادين مصريين من مدينة كفر الشيخ، من المياه الإقليمية الليبية بالبحر المتوسط.

تابعين لضحايا مركب الصيد "الحاج نصر"، الذي غرق الأسبوع الماضي، وجار البحث عن 5 مفقودين آخرين.

وقال أحد الصيادين وفقا لوسائل الإعلام المصرية إن القوات البحرية الليبية تمكنت من انتشال 3 جثث لصيادين من بين 10 فقدوا في مياه البحر المتوسط بالمياه الإقليمية الليبية.

وأضاف الصياد المصري، أن القوات الليبية تمكنت في وقت سابق من انتشال جثتين، وتم دفنهما ومازال البحث جاريا عن بقية المفقودين.

وغرق مركب الصيد "الحاج نصر"، عقب انطلاقه في رحلة صيد شرعية بعد الحصول على التراخيص اللازمة يوم 7 يناير 2018، وفي طريق عودتها لمصر من المياه الإقليمية الليبية، تعرضت لعاصفة بحرية وتعطل محرك المركب، قبل أن يصطدم بصخرة ويغرق.

وتمكنت القوات الليبية من إنقاذ 5 صيادين، وتم انتشال 5 جثث، ومازال 5 آخرين فى عداد المفقودين، وقد خرجت دورية لجهاز أمن السواحل طبرق للبحث عن باقي أعضاء طاقم مركب الصيد، وكانت الدورية تشمل الساحل الممتد من طبرق شرقاً حتى رأس التين غربا، وهذه المسافة تقدر بحوالي 180 كيلومترا، وكانت الدورية مجهزة بطاقم من الضفادع البشرية للغطس والبحث عن المفقودين.

المصدر: اليوم السابع + وكالات