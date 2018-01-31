ليبرمان يهدد باجتياح لبنان وإدخال سكان بيروت إلى الملاجئ

هدد وزير الدفاع الإسرائيلى أفيغدور ليبرمان، خلال كلمة في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي باجتياح لبنان بريا كما هدد بإدخال كل سكان بيروت إلى الملاجئ، بحسب صحيفة "هآرتس".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلى إن تصاعد التوترات على طول الحدود الشمالية قد يؤدي إلى نزاع ستنظر فيه تل أبيب إلى نشر جنود على الأرض.

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وعلق ليبرمان على احتمال اندلاع نزاع مع لبنان قائلا: "الجنود الإسرائيليون قد يضطرون إلى العمل في عمق الأراضي اللبنانية والمناورة على الأرض".

وتصريحات الوزير الإسرائيلي هي الأحدث في سلسلة من التحذيرات من كبار المسؤولين الإسرائيليين من محاولات حزب الله الحصول على صواريخ دقيقة مصنوعة في لبنان.

وبين المسؤول الإسرائيلي أن المناورة ليست هدفا في حد ذاتها، ولكن إذا اقتضى الأمر فإن الهدف هو إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن وبشكل حاسم.

وأضاف: "ما رأيناه في كل المواجهات في الشرق الأوسط هو أنه دون جنود على الأرض فإن ذلك لا ينتهي".

وتابع أن ذلك يتطلب جهدا كبيرا وتكبد خسائر أيضا، مشيرا إلى أن كل الخيارات مفتوحة، ويجب الاستعداد للاجتياح البري حتى لو لم يتم ذلك فعلا.

وأشار ليبرمان إلى أن السلطات الإسرائيلية ستفعل كل شيء من أجل التوجه بأقوى قوة ممكنة، مضيفا أنه يجب عدم التردد والتقدم إلى الأمام بأسرع ما يمكن.

وأكد الوزير الإسرائيلي أن الوضع سيتغير ولن يكون مماثلا لما حصل في الحرب الثانية على لبنان حيث كان سكان بيروت على البحر وسكان تل أبيب في الملاجئ، مشددا على أنه إذا دخل السكان في إسرائيل إلى الملاجئ، فإنه في الحرب القادمة ستكون كل بيروت في الملاجئ ويجب أن يكون ذلك واضحا للطرف الثاني.

المصدر:صحيفة "هآرتس"

ياسين بوتيتي