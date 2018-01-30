لافرينتييف: نجاح سوتشي سيكون حافزا لنجاح جنيف ونعطي دي ميستورا زمام السلطة

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينيتييف، أن المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي تبنوا 3 وثائق، مشيرا إلى أن العمل بها سيستمر في إطار جنيف.

وقال لافرينتييف، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء بعد انتهاء أعمال المؤتمر: "تمت المصادقة على 3 وثائق وهي البيان الختامي ورسالة المشاركين وكذلك قائمة المرشحين للجنة المعنية بدراسة القضايا المتعلقة بصياغة الدستور".

وشدد لافرينتييف على أن الوثائق التي تم إقرارها في مؤتمر سوتشي ستحال إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، لمواصلة العمل بها.

وأشار لافرينتييف إلى أن روسيا "تعطي دي ميستورا زمام السلطة لإدارة عملية التسوية السورية"، معتبرا أن "نجاح مؤتمر سوتشي سيكون حافزا لنجاح عملية التسوية السورية في جنيف".

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان