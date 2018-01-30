مصر تستعد لإعادة إعمار العراق

ناقش المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية، في العاصمة العراقية بغداد إمكانية دعم مصر للعراق واستعدادها للمشاركة في جهود الإعمار.

ويناقش محلب خلال زيارة تستغرق عدة أيام على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار مسؤولي عدد من الوزارات ورؤساء مجلس إدارة بعض الشركات الوطنية المصرية، ورجال الأعمال بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي مسألة الدعم المصري للعراق.

وتهدف الزيارة لتعزيز التعاون بين البلدين والعمل على ترجمة الزخم الذي تشهده العلاقات بين الدولتين إلى خطوات ملموسة في شتى المجالات الأمنية، والسياسية والاقتصادية والثقافية.

المصدر: "صحف مصرية"