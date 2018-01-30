شكري يكشف سبب دعم مصر "ترامب" وليس "كلينتون"

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن مصر كانت تأمل فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بهدف تغيير منهج العلاقة بين القاهرة وواشنطن.

وأوضح شكري، في حواره مع الإعلامي عماد أديب، على فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، أن العلاقات "المصرية- الأمريكية" في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، شهدت الكثير من التوتر، ولم تكن إيجابية، وكانت هيلاري كلينتون، تسير على نهجه.

وأشار إلى أن المشكلة ليست في الإدارة الأمريكية، ولكن في طبيعة سلوك الإدارة الحالية والضغوط التي تظهر وكأن هناك صراعاً بين النهجين.

المصدر: "مواقع مصرية"