بالفيديو.. منافس السيسي يتحدث عن الإخوان المسلمين وقطر و"المنظومات الصهيونية"

اعتبر المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية، رئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، في مؤتمر صحفي أن "مصر تُحارَب من منظومة صهيونية عالمية، لأنها النواة الحامية لكل الدول العربية".

وقال موسى مصطفى موسى إن دولا من بينها قطر تحرك مصر نظرا لما تمتلكه من إمكانيات مادية، معرجا بالقول إن ذلك يخدم مصلحة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشدد المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية على أن بلاده لن تتهاون مع أحد، وأنه لن يسمح لأي دولة بأن تلعب بمصر وشعبها.

وتابع رئيس حزب "الغد": "لا تصالح أو تنازل أو تراجع مع الإخوان وقطر حال فوزي في الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة".

كما أكد أن المرحلة المقبلة ليست سهلة على الإطلاق، وتستدعي مزيدا من التكاتف بين كافة أطياف الشعب المصري.

المصدر: وكالات + يوتيوب

ياسين بوتيتي