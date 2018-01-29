الأزهر ينفي حذف تونس من قائمة الدول الإسلامية

نفى المركز الإعلامي التابع للأزهر الشريف، الأحد، ما تردد من شائعات عن حذف اسم تونس من قائمة الدول الإسلامية.

وقال المركز: "تابعنا بغرابة ما أثير مؤخرا من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن الأزهر قرّر حذف اسم تونس من قائمة الدول الإسلامية".

تابع #المركز_الإعلامي_للأزهر الشريف بغرابة ما أثير مؤخرًا من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنَّ #الأزهر قرّر حذف اسم #تونس من قائمة الدول الإسلامية.. pic.twitter.com/LF9gppuyHD — الأزهر الشريف (@AlAzhar) 28 января 2018 г.

وأوضح أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة، مؤكدا أن الأزهر لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن دولة تونس الشقيقة.

كما شدد على ضرورة تحري الدقة والتواصل مع المركز الإعلامي فيما ينشر عن الأزهر.

..يوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة وأن #الأزهر_الشريف لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن دولة #تونس الشقيقة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة والتواصل مع المركز الإعلامي فيما ينشر عن الأزهر الشريف — الأزهر الشريف (@AlAzhar) 28 января 2018 г.

وتداول التونسيون إشاعة تشير إلى حذف مشيخة الأزهر لتونس من قائمة الدول الإسلامية، بسبب القرارات الأخيرة التي أقرتها في مجال حقوق المرأة آخرها تمكين التونسيات من الزواج بأجنبي غير مسلم إضافة إلى طرح قانون في البرلمان لمناقشة المساواة في الميراث وإلغاء المهر إضافة إلى إسناد لقب الأم لأبنائها.

وتحولت الإشاعة إلى مصدر جدل ونقاش على الشبكات الاجتماعية تجاوزت التونسيين لتشمل كل العرب تقريبا بين مساند للقرارات التونسية ومنتقد للأزهر أو العكس.

الاعلامي المصري يوسف الحسيني :



التوانسة لما تصحى الصبح تقرأ لوموند و لوفيقارو ...الشعب التونسي شعب مستنير



يا الأزهر انتو مالكم ؟؟#تونس_تجلط_الأزهرpic.twitter.com/hJr90VNEvZ — تونسي و معتز (@ga2010561) 28 января 2018 г.

ابتلينا بقوم يتصورون ان الجنة لهم وأن النار لغيرهم وأنهم المؤمنون وغيرهم الكافرون هل أدرك هولاء رحمة الله الواسعة ؟

الأزهر او الزهراء هل يملك صكوك الجنة والنار حتا يكفر هذا وذاك جامع الزيتونة تاريخه اقدم وأعظم من تاريخ الازهر تونس تتقدم والأزهر ينبح🇹🇳👏🏻 #تونس_تجلط_الأزهرpic.twitter.com/W4bCxzLiOz — Dr.Jasmine 🇩🇿🇧🇪 (@yasminzimamoch) 28 января 2018 г.

تخيل شخص غريب يفتح باب بيتك، يدخل ويبدا يعلمك كيف تربي أولادك ويملي عليك أش تدير ولا ما تديرش بحوايجك ...

يعني هكذا نشوف التدخل في الشأن التونسي. #تونس_تجلط_الأزهر — zahra (@zahrabmz) 28 января 2018 г.

#تونس_تجلط_الأزهر :

تظل تونس الدولة العربية الوحيدة السبّاقة للحريّة وفرض المساواة بين الجنسين والتخلّص من النزاعات والأحكام القبليّة والطائفيّة المنتشرة تقريبًا في كل الدول العربية وهاد التقدم كلّه نتاج النظام العلماني، فخورين ياتونس الحُرّة، وفخورة بعروقي التونسيّة🇹🇳♥️.. — ڤيَّا وليد : أغرب كائِن. (@lFuturel) 28 января 2018 г.

طاقه حب بوسع الكون لتونس #تونس_تجلط_الأزهر — ندى فاضل (@Nada_Fadel) 28 января 2018 г.

المصدر: مركز الأزهر الإعلامي

ياسين بوتيتي