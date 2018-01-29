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الأزهر ينفي حذف تونس من قائمة الدول الإسلامية

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الأزهر ينفي حذف تونس من قائمة الدول الإسلامية
Reuters / Anis Mili
العلم التونسي
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نفى المركز الإعلامي التابع للأزهر الشريف، الأحد، ما تردد من شائعات عن حذف اسم تونس من قائمة الدول الإسلامية.

وقال المركز: "تابعنا بغرابة ما أثير مؤخرا من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أن الأزهر قرّر حذف اسم تونس من قائمة الدول الإسلامية".

وأوضح أنه لا وجود من الأساس لمثل هذه القائمة، مؤكدا أن الأزهر لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن دولة تونس الشقيقة.

كما شدد على ضرورة تحري الدقة والتواصل مع المركز الإعلامي فيما ينشر عن الأزهر.

وتداول التونسيون إشاعة تشير إلى حذف مشيخة الأزهر لتونس من قائمة الدول الإسلامية، بسبب القرارات الأخيرة التي أقرتها في مجال حقوق المرأة آخرها تمكين التونسيات من الزواج بأجنبي غير مسلم إضافة إلى طرح قانون في البرلمان لمناقشة المساواة في الميراث وإلغاء المهر إضافة إلى إسناد لقب الأم لأبنائها.

وتحولت الإشاعة إلى مصدر جدل ونقاش على الشبكات الاجتماعية تجاوزت التونسيين لتشمل كل العرب تقريبا بين مساند للقرارات التونسية ومنتقد للأزهر أو العكس.

المصدر: مركز الأزهر الإعلامي

ياسين بوتيتي

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