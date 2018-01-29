دعوة لمؤتمر مماثل لسوتشي في دمشق

قالت أطراف في المعارضة السورية المشاركة في مؤتمر سوتشي، إن المؤتمر يجب أن يتواصل، ودعت إلى عقد مؤتمر مماثل في العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن ممثلة "اتحاد طلبة سوريا"، دارين سليمان، التي تشارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري بمدينة سوتشي الروسية قولها: "يجب أن لا يكون المؤتمر حدثا وحيدا، يجب أن يتواصل، ونحن نرغب أن يكون في سوريا، نحن بحاجة إلى مد الطريق من سوتشي باتجاه دمشق".

هذا ويُعقد مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري، بمبادرة من روسيا. وبعد امتناع أعضاء من المعارضة قال الناطق الرسمي باسم الكرملين إن عدم مشاركة البعض في المؤتمر لن تقوض أهميته، مؤكدا أنه سيصبح خطوة هامة على طريق التسوية السورية.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي