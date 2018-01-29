الكرملين: عدم مشاركة البعض في مؤتمر سوتشي لن تقوض أهميته

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن عدم مشاركة البعض في مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي لن تقوض أهميته، مؤكدا أنه سيصبح خطوة هامة على طريق التسوية السورية.

وأضاف بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، إن "حقيقة أن بعض ممثلي العملية التي تجري الآن في سوريا لم يشاركوا، لا يمكن أن يحبطوا هذا المؤتمر، وقلنا، لا يمكن أن تقوض كثيرا أهمية هذا المؤتمر"، مشددا إلى أن "الجميع يدركون عدم حدوث تقدم فوري في التسوية السياسية من مؤتمر الحوار الوطني السوري بسوتشي فنحن بحاجة لعمل مضن".

لافرينتيف: جزء من المعارضة سيشارك بشكل فردي

إلى ذلك أكد الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية للتسوية في سوريا ألكسندر لافرينتيف، أن الأكراد سيشاركون في مؤتمر سوتشي والدعوات أرسلت لهم على أساس فردي.

وأعلن أن الوثائق النهائية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الذي يجري يومي 29 و30 كانون الثاني/يناير، سوف تقدم إلى الأمم المتحدة.

وأوضح أن "إحدى المسائل الأساسية هي الأوضاع المترتبة في سوريا والبحث عن سبل التسوية المستقبلية. بالطبع ستمنح الفرصة للوفود لتقديم مواقفها، ورؤيتها لكيفية إحلال السلام في هذا البلد. إحدى الأهداف كذلك هي اختيار المرشحين للمشاركة في عمل لجنة مناقشة الدستور".

وأكد لافرينتيف، أنه "سيقترح على وفود المؤتمر مناقشة البيان الختامي ورسالة إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية لتقديم المساعدة في إعادة إعمار البلاد".

كما أوضح لافرينتيف أن جزءا من المعارضة السورية يشارك في مؤتمر الحوار الوطني بسوتشي بشكل فردي.

وقال أيضا: "نحن، على كل حال، نتوقع أن يسود الحس السليم وأن تقرر رئاسة المعارضة السورية الموحدة القدوم إلى المؤتمر. هذا الاحتمال غير مستثنى، والدعوات تبقى على الطاولة. لكن حتى الآن، جزء من المعارضة الموحدة قرر المشاركة في المؤتمر بشكل فردي".

المصدر: وكالات

نادر همامي