السيسي يبعث برسالة طمأنة لشعوب السودان ومصر وإثيوبيا

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة طمأنة لشعوب مصر والسودان وإثيوبيا. وشدد على قوة ومتانة العلاقات والتعاون بين الدول الثلاث.

وقال السيسي: "نحن نتحدث كدولة واحدة وكصوت واحد، وإن المصلحة لإثيوبيا والسودان هي مصلحة لمصر وإن مصالح مصر هي مصالح إثيوبيا والسودان".

كلام الرئيس السيسي جاء عقب انتهاء القمة الثلاثية التي عقدت في أديس أبابا بمقر إقامته بين مصر والسودان وإثيوبيا على هامش القمة الإفريقية، حيث أشار إلى أنه لا ضرر على مواطني أية دولة من الدول الثلاث فيما يتعلق بقضية المياه.

وردا على سؤال عما إذا كانت أزمة سد النهضة قد انتهت أجاب السيسي بأنه لم تكن هناك أزمة من الأساس.

وقد خرج الرئيس السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هيالي ميريام ديسالين من اجتماع القمة متشابكي الأيدي دليلا على روح التعاون الإيجابي والتضامن بين الدول الثلاث.

المصدر: الأهرام المصرية