مصدر كردي يؤكد مقتل قيادي في "فيلق الشام" الموالي لتركيا في عفرين

أفادت بعثة للحكم الذاتي للأكراد السوريين في موسكو، اليوم الأحد، بمقتل أحد قادة تنظيم "فيلق الشام" السوري الموالي لتركيا في منطقة عفرين شمال غرب سوريا.

وقالت البعثة لوكالة "نوفوستي" الروسية إن القيادي المدعو محمود الدامس الملقب "أبو راكان" قتل في عفرين أثناء معارك يشهدها ريف المدينة.

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وكان الجيش التركي قد بدأ منذ الـ20 من يناير الجاري، عملية "غصن الزيتون" ضد المقاتلين الأكراد في عفرين (بريف حلب)، بالتعاون مع عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة، بما فيها "فيلق الشام".

وأدانت دمشق بشدة التدخل العسكري التركي في عفرين، مشيرة إلى أن المنطقة تعتبر جزءا لا يتجزأ من سوريا، ودعت موسكو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام سلامة الأراضي السورية.

وفي مارس/آذار الماضي أعلنت منظمات كردية عدة إنشاء منطقة ذاتية الحكم مسماة "كردستان السورية" في أراض شمال شرق سوريا لا تخضع لسيطرة دمشق. وترفض الحكومة السورية هذا الكيان في المنطقة التي يقطنها حوالي 4,6 ملايين نسمة، منهم 2,5 مليون كردي.

المصدر: نوفوستي

قدري يوسف