رئيس الإمارات يتغيب عن تشييع والدته الشيخة حصة

شيّعت جنازة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان، والدة رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، اليوم وسط غياب الأخير عن الصلاة عليها.

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وأوضحت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية أن جمعا غفيرا أدى صلاة الجنازة ظهر اليوم الأحد على جثمان الشيخة حصة تقدمهم نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ولم تذكر الوكالة اسم رئيس الإمارات من بين الذين شاركوا في الجنازة، التي جرت في مسجد المعترض بمدينة العين، وسط توقعات أن غيابه يعود لأسباب صحية.

وأضافت "وام" أن الجنازة شارك فيها كبار المسؤولين الإماراتيين وجمع غفير من المواطنين.

ونشر ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صورا من جنازة الشيخة حصة أكدت غياب أخيه الأكبر خليفة عن الصلاة.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام وعموم آل نهيان وجموع المواطنين يؤدون صلاة الجنازة على الفقيدة الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان في مسجد المعترض بالعين pic.twitter.com/yozFKaV0en — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

يذكر أن رئيس الإمارات الشيخ خليفة البالغ من العمر 70 عاما، لم يظهر في أية أنشطة رسمية علنية منذ إصابته بوعكة صحية بعد جلطة ألمت به، (حسب الإعلان الرسمي، في 24 يناير/كانون الثاني عام 2014،) باستثناء ظهوره في الـ25 يونيو/حزيران من العام 2017 خلال عيد الفطر الماضي.

وتولى الشيخ خليفة، رئاسة دولة الإمارات منذ الـ3 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2004 بعد وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

المصدر: وام + تويتر + وكالات

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