رئيس دولة الإمارات ينعي والدته ويعلن الحداد 3 أيام

نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية اليوم الأحد.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون ..

ببالغ الحزن والأسى ننعى فقيدتنا والدة رئيس الدولة ... الشيخة حصة بنت محمد ال نهيان ... نحتسب عند الله مسيرتها الخيرة الحافلة بالعطاء لأسرتها وشعب الإمارات ووطنها... رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر والسلون — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

وقالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان لها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والدته المغفور لها بإذن الله سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي لمدة 3 أيام.

خالص العزاء والمواساة لأخي رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة والدته سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان .. وعزاؤنا لعموم آل نهيان ولشعب الامارات الكريم .. ولكل محب للامارات ولرئيسها .. انا لله وانا اليه راجعون — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ٢٨ يناير، ٢٠١٨

المصدر: وام

رُبى آغا