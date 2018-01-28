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رئيس دولة الإمارات ينعي والدته ويعلن الحداد 3 أيام

أخبار العالم العربي

رئيس دولة الإمارات ينعي والدته ويعلن الحداد 3 أيامرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
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نعى رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والدته الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي وافتها المنية اليوم الأحد.

وقالت وزارة شؤون الرئاسة في بيان لها: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والدته المغفور لها بإذن الله سمو الشيخة حصة بنت محمد آل نهيان التي انتقلت إلى جوار ربها اليوم.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي لمدة 3 أيام.

المصدر: وام

رُبى آغا

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