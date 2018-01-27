رئيس الوزراء اليمني يجتمع بقيادات التحالف العربي في عدن

ترأس رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت اجتماعا استثنائيا لقيادات قوات التحالف العربي في مدينة عدن جنوب اليمن.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الاجتماع حضره كذلك نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد المسيري، وناقش الوضع الأمني في مدينة عدن في ظل التصعيد الأمني الذي يهدد به المجلس الانتقالي.

RT

وقالت المصادر ذاتها إن قيادة التحالف في المدينة أكدت وقوفها إلى جانب حفظ الأمن والاستقرار في المدينة وضد أي فوضى قد تفتعلها أي جماعات مسلحة.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية قد أصدرت بيانا فجر اليوم حذرت فيه من أي أعمال عنف أو تجمعات أو دخول مسلحين إلى المدينة بغرض تشكيل مظاهرات مسلحة.

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي