قوات التحالف العربي وقوات هادي على مشارف مديرية حيس

واصلت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تقدمها في الساحل الغربي اليمني، حيث باتت على مشارف مدينة حيس التابعة لمحافظة الحديدة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم السبت، أن القوات اليمنية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، شنت هجوما مباغتا وواسعا بإسناد طيران قوات التحالف العربي أمس الجمعة، على مديرية حيس وحررت عددا من القرى والمناطق التابعة لها بدعم من القوات المسلحة الإماراتية.

وأكدت الوكالة أن الهجوم ألحق خسائر فادحة بصفوف الحوثيين في الأرواح والعتاد، بالإضافة إلى أسر عدد آخر.

هذا وتواصل قوات الجيش اليمني تقدمها باتجاه مركز مدينة حيس، وباتت على بعد حوالي 8 كيلومترات.

كما أظهرت مقاطع فيديو لقوات المقاومة الجنوبية التابعة للرئيس هادي في الساحل الغربي لليمن سيطرتها على منطقة النجيبة واقترابها من مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة.

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي