قوات هادي تستعيد السيطرة على مناطق شمال وغرب تعز

أفادت وسائل إعلام يمنية، بأن قوات الجيش الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، سيطرت على تلال جبلية استراتيجية غرب محافظة لحج الجنوبية، إثر عملية عسكرية نفذت صباح اليوم الجمعة.

وقالت إن قوات الجيش والمقاومة الجنوبية تمكنت من استعادة السيطرة على تلال الهاملي، التي كانت تحت سيطرة الحوثيين، في شمال شرق لحج، وذلك بمساندة طيران التحالف العربي.

وذكرت المصادر ذاتها أن الجيش اليمني نفذ عملية عسكرية في بلدة كرش الحدودية بين شمال اليمن وجنوبه، أسفرت عن مقتل عشرات الحوثيين.

هذا وكثف طيران التحالف العربي عملياته العسكرية في تعز وغرب لحج والساحل الغربي.

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي