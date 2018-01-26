القوة الصاروخية الموالية للحوثيين تعلن إطلاق صاروخين بالستيين على موقعين للجيش السعودي في جيزان

قال مراسل RT في اليمن، الجمعة، إن القوة الصاروخية الموالية للحوثيين أعلنت إطلاق صاروخين باليستيين على موقعين للجيش السعودي في جيزان.

وأضاف مراسلنا أن الصاروخين الباليستيين من نوع زلزال 1 وزلزال 2.

#المسيرة_عاجل|#جيزان: إطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات للجنود السعوديين والمنافقين خلف كرس جوبح — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) 26 января 2018 г.

المصدر: RT