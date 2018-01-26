القوة الصاروخية الموالية للحوثيين تعلن إطلاق صاروخين بالستيين على موقعين للجيش السعودي في جيزان
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قال مراسل RT في اليمن، الجمعة، إن القوة الصاروخية الموالية للحوثيين أعلنت إطلاق صاروخين باليستيين على موقعين للجيش السعودي في جيزان.
وأضاف مراسلنا أن الصاروخين الباليستيين من نوع زلزال 1 وزلزال 2.
#المسيرة_عاجل|#جيزان: إطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات للجنود السعوديين والمنافقين خلف كرس جوبح— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) 26 января 2018 г.
المصدر: RT
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