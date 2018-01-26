لقاء لافت لوزيري خارجية مصر والسودان في أديس أبابا

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره السوداني إبراهيم غندور، اليوم الجمعة، على هامش الاجتماعات التمهيدية للدورة العادية الـ 30 للقمة الإفريقية، في أديس أبابا.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن الوزيرين حرصا على ترتيب هذا اللقاء للتأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، ورغبتهما في تحصين تلك العلاقة ضد الاهتزازات.

وأضاف أبو زيد، أن شكري وغندور اتفقا على ضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين وعدم الانسياق خلف أي شائعات أو معلومات مغلوطة، قد تسمم تلك العلاقات.

كما أكدا على المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام في البلدين، وضرورة تجنبها لأي مظاهر للإساءة، مؤكدين على الاحترام الكامل للقيادة السياسية في كلا البلدين.

المصدر: RT