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العراق.. حكم غيابي بحبس محافظ نينوى السابق ومنعه من السفر ومصادرة أمواله

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العراق.. حكم غيابي بحبس محافظ نينوى السابق ومنعه من السفر ومصادرة أمواله
atheel-alnujaifi.com
أثيل النجيفي
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قررت محكمة جنح الرصافة، المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية في العراق، غيابيا، حبس محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي لمدة 3 سنوات.

وتضمن قرار المحكمة: "إصدار أمر باعتقال أثيل عبد العزيز محمد عبد العزيز النجيفي، وفق أحكام المادة 329 من قانون العقوبات، لتنفيذ العقوبة بحقه، إضافة إلى منعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة".

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وأكدت المحكمة أن: "القرار صدر استنادا لأحكام المادة 182/أ الأصولية حكما غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز".

والنجيفي ليس الأول ولا الأخير من المسؤولين العراقيين الذين وقفوا أمام القضاء بشبهات فساد، حيث تسلمت السلطات العراقية، أمس الخميس، من لبنان، وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، الذي أدين غيابيا بقضايا فساد.

وهو مطلوب في ما لا يقل عن 9 قضايا فساد، وصدرت بحقه 8 أحكام غيابية بالسجن في قضايا إضرار بالمال العام، تتعلق بمخالفات في استيراد مواد غذائية.

المصدر: وكالات

رُبى آغا

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