السوداني مطلوب في ما لا يقل عن 9 قضايا فساد.. العراق يتسلم من لبنان وزيرا سابقا فر من العدالة

تسلمت السلطات العراقية من لبنان، الخميس، وزيرا عراقيا سابقا للتجارة، أدين غيابيا في قضايا فساد، وفقا لما ذكرته هيئة مكافحة الفساد في العراق.

وأصدرت هيئة النزاهة العراقية الليلة الماضية بيانا، أكدت فيه عودة وزير التجارة العراقي السابق عبد الفلاح السوداني، بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية في أواخر العام الماضي سمح بتسليم الوزير السابق.

وقالت الهيئة إن الشرطة الدولية ساهمت في القبض على السوداني بعد وصوله لبيروت في سبتمبر 2017.

وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على السوداني، في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة اعتقال صادرة من الشرطة الدولية "إنتربول".

وتسلم السوداني منصبه في يونيو 2006، مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، وفي عام 2009 اتهم من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري، والإضرار بالمال العام في وقائع منها برنامج العراق للحصص الغذائية، ومثل أمام البرلمان في مايو 2009، ومن ثم استقال وهرب من العراق.

وهو مطلوب في ما لا يقل عن 9 قضايا فساد، وصدرت بحقه 8 أحكام غيابية بالسجن في قضايا إضرار بالمال العام تتعلق بمخالفات في استيراد مواد غذائية.

وينتمي السوداني، والذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، إلى حزب "الدعوة والإصلاح"، الذي نأى بنفسه آنذاك ونفى صلة السوداني به.

والعراق واحد من أكبر الدول المستوردة للقمح والأرز. وواجه عدد من مسؤولي وزارة التجارة اتهامات بالفساد في الماضي.

وتشتري وزارة التجارة العراقية سنويا مئات آلاف الأطنان من السكر، والعدس، والحبوب، والأغذية الأخرى، والسلع المنزلية الأساسية، لبرنامج الحصص الغذائية.

المصدر: رويترز