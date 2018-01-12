لبنان يقرر تسليم وزير عراقي أسبق يحمل الجنسية البريطانية إلى بغداد

أصدر لبنان مرسوما جمهوريا، أمس الخميس، يقضي بتسليم وزير التجارة العراقي الأسبق، عبد الفلاح السوداني، إلى بغداد.

وأوضح المرسوم أن "السوداني مطلوب وفق تسعة أحكام قضائية"، تتعلق بقضايا الإضرار المتعمد، ومخالفات واجبات وظيفية متعمدة، وإلحاق ضرر بالأموال العامة، وغسيل أموال.

وأضاف المرسوم أن هذا القرار جاء بناء على أحكام الاتفاقيات المعقودة بين العراق ولبنان، التي تنص على تسليم المطلوبين.

وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني، في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة اعتقال صادرة من الشرطة الدولية الانتربول.

ينتمي السوداني، والذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، إلى حزب "الدعوة والإصلاح"، الذي نأى بنفسه آنذاك ونفى صلة السوداني بالحزب.

المصدر: وكالات

نادر همامي