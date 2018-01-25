البنتاغون: لقطر حق سيادي في شراء "إس-400" الروسية

اعتبرت وزارة الدفاع الأمريكية أن شراء منظومات "إس-400" للدفاع الجوي من روسيا يمثل حقا للحكومة القطرية حال رغبتها في القيام بذلك.

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وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، ردا على سؤال حول إمكانية شراء قطر منظومات "إس-400": "إن هذا الأمر قرار سيادي لقطر".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت قطر على لسان سفيرها لدى موسكو، فهد محمد العطية، أنها مهتمة بشراء منظومات دفاع جوي روسية.

وقال العطية، في تصريح لوكالة "تاس" إن المفاوضات حول شراء منظومات دفاع جوي وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفا أن "الحديث يدور كذلك عن تكنولوجيا للقوات البرية" القطرية.

ولاحقا أوضح مصدر في السفارة القطرية في موسكو أن العطية تحدث خلال المقابلة عن مباحثات مع روسيا لشراء منظومات دفاع جوي دون أن يحدد ماهية المنظومة، وبين: "إن سعادة السفير قال عبارة يمكن فعلا أن تفهم على أكثر من وجه، لكنه لم يكن يقصد منظومة إس – 400 تحديدا".

إلا أن العطية أعلن لقد أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن قطر تخطط لإبرام اتفاق نع روسيا حول شراء منظومات "إس-400" في أقرب وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي + تاس

رفعت سليمان