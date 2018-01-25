قطر تقترب من اقتناء منظومات دفاع جوي وتكنولوجيا روسية للقوات البرية

أعلنت قطر أنها مهتمة بشراء منظومات دفاع جوي روسية، وأن المفاوضات مع روسيا حول شراء مثل هذه المنظومات وصلت إلى مراحل متقدمة.

وقال سفير قطر لدى موسكو، فهد محمد العطية، في تصريح لوكالة "تاس"، إن المفاوضات حول شراء منظومة دفاع جوي وصلت إلى مراحل متقدمة، مضيفا أنه "فضلا عن منظومة الدفاع الجوي، الحديث يدور كذلك عن تكنولوجيا للقوات البرية".

وأوضح العطية أنه تم توقيع اتفاقية تعاون عسكري تقني بين قطر وروسيا، خلال زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدا أن ذلك يفتح الطريق للتعاون بين البلدين في مجال الدفاع، بما في ذلك شراء المعدات العسكرية، وإعداد الضباط والجنود، والصيانة التقنية.

وقال السفير: "في أقرب وقت سيتم تعيين ملحق عسكري قطري في موسكو وكذلك ملحق عسكري روسي في الدوحة".

المصدر: تاس

نادر همامي