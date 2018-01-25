الرئاسة الفلسطينية: إذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة فستبقى الولايات المتحدة خارج الطاولة أيضا

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ردا على تصريحات ترامب، إنه ما لم تتراجع الإدارة الأمريكية عن قرارها بخصوص مدينة القدس فلن يكون لها أي دور في عملية السلام.

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية "إذا بقيت قضية القدس خارج الطاولة، فأمريكا خارج الطاولة أيضا".

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وأكد نبيل أبو ردينة أن سياسة التهديد والتجويع والتركيع لن تجدي مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف، في تصريح للصحفيين، الخميس، أن قضية القدس هي قضية مقدسة، وهي مفتاح الحرب والسلام في المنطقة، لا تباع ولا تشترى بكل أموال الدنيا، مشيرا إلى أن التهديد بقطع أموال الأونروا هي سياسة مرفوضة ولن تقبل.

وجدد أبو ردينة التأكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية الممثلة بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وقرارات القمم العربية، ومبادرة السلام العربية، وفق حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر: وكالة "وفا"

ياسين بوتيتي