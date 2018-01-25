رياض منصور ردا على ترامب: لا يجب النظر إلى موقفنا على أنه عدم احترام، بل هو احترام لكرامتنا وحقوقنا

قال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ردا على تصريحات ترامب بعدم احترام الفلسطينيين لأمريكا، "لا يجب النظر إلى موقفنا على أنه عدم احترام، بل هو احترام لكرامتنا وحقوقنا".

وأكد رياض منصور في كلمة أمام مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، الخميس، قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وخاصة بدء عملية سلمية برعاية دولية تقر حقوق الفلسطينيين.

إقرأ المزيد

وأضاف سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة أن العالم يشهد تفاصيل صادمة عملية في إهانة الشعب الفلسطيني وطمس هويته، متسائلا في السياق عن الهدف من قرار خفض المساعدات لوكالة الأونروا.

وأشار منصور إلى أن القرارات الأمريكية بشأن القدس أحبطت الفلسطينيين، مستطردا بالقول إنها ضربت عرض الحائط بالشرعية الدولية.

هذا ودعا رياض منصور كل الدول للاعتراف بـفلسطين كدولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شدد، اليوم الخميس، على أن مسألة القدس لن تكون مطروحة على أجندة أي مفاوضات سلام مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد ترامب، أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن السفارة الأمريكية في القدس ستفتح أبوابها خلال عام، واصفا هذه الخطوة بأنها "تاريخية وفي غاية الأهمية".

وتوعد ترامب الفلسطينيين بمزيد من تقليص المساعدات الأمريكية في حال رفضهم العودة إلى طاولة الحوار مع الإسرائيليين، قائلا: "ينبغي أن يظهروا الاحترام للولايات المتحدة وإلا فإننا لن نمضي قدما".

وذكر ترامب أن الأموال "موضوعة على الطاولة"، متسائلا: "لماذا ينبغي علينا كدولة فعل ذلك في وقت لا يفعلون شيئا لنا؟".

المصدر: وكالات

ياسين بوتيتي