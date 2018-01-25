ترامب: القدس غير مطروحة في أية مفاوضات وعلى الفلسطينيين إظهار الاحترام لواشنطن

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن مسألة القدس لن تطرح على أجندة أي مفاوضات سلام مستقبلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد ترامب، أثناء لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن السفارة الأمريكية في القدس ستفتح أبوابها خلال عام، واصفا هذه الخطوة بأنها "تاريخية وفي غاية الأهمية".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن مسألة القدس كانت تعرقل الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأفصح سحبه من أجندة المفاوضات مجالا لتحقيق تقدم، محملا الطرف الفلسطيني المسؤولية عن عدم المضي قدما في هذا الاتجاه.

ما فعلته مع القدس كان شرفا لي، وآمل في أننا نستطيع فعل الشيء نفسه مع السلام. دونالد ترامب

وتوعد ترامب الفلسطينيين بمزيد من تقليص المساعدات الأمريكية في حال رفضهم العودة إلى طاولة الحوار مع الإسرائيليين، قائلا: "ينبغي أن يظهروا الاحترام للولايات المتحدة وإلا فإننا لن نمضي قدما"، وتابع متسائلا: "لماذا ينبغي علينا كدولة فعل ذلك في وقت لا يفعلون شيئا لنا؟"

وانتقد سيد البيت الأبيض رفض الفلسطينيين اللقاء مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أثناء زيارته إلى إسرائيل، واصفا ذلك بعدم الاحترام للولايات المتحدة.

أعرب (الفلسطينيون) عن عدم الاحترام بالنسبة لنا قبل أسبوع برفضهم اللقاء مع نائب رئيسنا الرائع، في وقت نقدم لهم مئات ملايين الدولارات من الدعم والمساعدات، وهذه هي مبالغ ضخمة لا يفهمها أحد.. هذه الأموال موضوعة على الطاولة لكنهم لن يحصلوا عليها ما لم يجلسوا ويتفاوضوا بشأن السلام. دونالد ترامب

وأشار ترامب إلى أنه لدى الولايات المتحدة "مقترح ممتاز" للفلسطينيين لكن "عليهم إظهار الاحترام"، مضيفا أنه سيتعين على إسرائيل تقديم تنازلات بموجب هذا المقترح، وكرر غير مرة في الوقت نفسه أن "علينا الانتظار ومتابعة الوضع".

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف