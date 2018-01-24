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الإعدام بحق مدانين بذبح جنود لبنانيين

أخبار العالم العربي

الإعدام بحق مدانين بذبح جنود لبنانيين
Reuters Ali Hashisho
مراسم تشييع جندي لبناني
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكما بإعدام 3 موقوفين بعد إدانتهم بذبح جنديين والتخطيط لإقامة "إمارة" في شمال لبنان.

وذكرت المحكمة في بيان أنها حكمت بإعدام الموقوف بلال ميقاتي لإقدامه على ذبح الجندي علي السيد والمشاركة في ذبح الجندي عباس مدلج، والموقوف عمر ميقاتي لإتلافه جثمان السيد والمشاركة بذبح مدلج.

هذا وقضت المحكمة بالإعدام كذلك على الموقوف بلال العتر لإدانته بالانتماء الى مجموعة أحمد ميقاتي الملقب بـ "أبو الهدى" والذي خطط لإقامة "إمارة إسلامية" في شمال لبنان.

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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

علي جعفر

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