الإعدام بحق مدانين بذبح جنود لبنانيين

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكما بإعدام 3 موقوفين بعد إدانتهم بذبح جنديين والتخطيط لإقامة "إمارة" في شمال لبنان.

وذكرت المحكمة في بيان أنها حكمت بإعدام الموقوف بلال ميقاتي لإقدامه على ذبح الجندي علي السيد والمشاركة في ذبح الجندي عباس مدلج، والموقوف عمر ميقاتي لإتلافه جثمان السيد والمشاركة بذبح مدلج.

هذا وقضت المحكمة بالإعدام كذلك على الموقوف بلال العتر لإدانته بالانتماء الى مجموعة أحمد ميقاتي الملقب بـ "أبو الهدى" والذي خطط لإقامة "إمارة إسلامية" في شمال لبنان.

إقرأ المزيد

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

علي جعفر