الجيش اللبناني يعتقل إرهابيا على صلة بهجمات عرسال

أعلن الجيش اللبناني توقيف محمد الحجيري المشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي ومشاركته في قتل ضابطين في الجيش وهجمات على الجيش قرب بلدة عرسال شمال شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن مديرية التوجيه أن قوة من مديرية المخابرات أوقفت المطلوب محمد أحمد الحجيري "لارتباطه بالإرهابي، والسوري الفار صطام الشتيوي المتورط الأساسي في عملية التفجير، التي استهدفت محلة برج البراجنة" عام 2015.

وأضاف البيان أن الموقوف يشتبه في مشاركته "بقتل الرائد بيار بشعلاني والمؤهل خالد زهرمان، ولعمله في تجارة الأسلحة والذخائر الحربية مع المجموعات الإرهابية التي كانت تتواجد في جرود عرسال، ونقله الأموال والمخدرات لصالح هذه التنظيمات ولمشاركته بالاعتداء على عدة دوريات للجيش اللبناني في بلدة عرسال".

المصدر: الوطنية للإعلام

علي جعفر