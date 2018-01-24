41 قتيلا بينهم مسؤول أمني رفيع في تفجيري بنغازي

أعلنت مصادر طبية في مدينة بنغازي الليبية أن ضحايا انفجار سيارتين أمام مسجد "بيعة الرضوان" بمنطقة السلماني ببنغازي بلغوا 41 قتيلا و80 جريحا.

وكانت سيارتان مفخختان انفجرتا في محيط مقر للجوازات والجنسية قريب من مسجد "بيعة الرضوان" في مدينة بنغازي، بفارق 30 دقيقة، وتزامن التفجيران مع خروج المصلين من المسجد، ما تسبب في ارتفاع عدد القتلى نتيجة تجمع المواطنين في المكان عقب التفجير الأول.

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وأفادت صحيفة "المرصد الليبي" الإلكترونية بمقتل آمر قوة التحري والقبض التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية ويدعى أحمد الفيتوري، وإصابة "آمر وحدة مكافحة الجوسسة في المخابرات الليبية العميد المهدي عبد العزيز الفلاح".

هذا، وأمر القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الجهات الأمنية بـ"ملاحقة المجرمين الذين وراء التفجير الإرهابي الذي استهدف الأبرياء بمحيط مسجد بيعة الرضوان في بنغازي وكان من الضحايا آمر قوة التحري.

ونعى القائد العام كافة شهداء التفجير الإرهابي الذين سقطوا من المواطنين الأبرياء".

ونقلت وكالة الأنباء الليبية مطالبة حفتر الأجهزة الأمنية بـ"ضرورة تقديم الجناة للعدالة"، ودعوته الأهالي توخي الحيطة والحذر "والتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة".

المصدر: بوابة الوسط + المرصد الليبي

محمد الطاهر