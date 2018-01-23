ليبيا.. ارتفاع حصيلة قتلى تفجير بنغازي المزدوج إلى 22 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى التفجير المزدوج الذي ضرب مدينة بنغازي، مساء الثلاثاء، إلى 22 قتيلا وعشرات الجرحى.

وكانت ووسائل إعلام ليبية أفادت في وقت سابق بأن 11 شخصا قتلوا وجرح العشرات بتفجير مزدوج ضرب مدينة بنغازي في ليبيا.

ووقع الهجوم في منطقة السلماني في بنغازي حين كان المصلون يغادرون المسجد المحلي بعد الصلاة، ولم تتضح بعد الجهة المسؤولة عن هذا التفجير المزدوج.

وأكد مصدر أمني أن من بين الضحايا مدنيين وعسكرين، دون تحديد عددهم.

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تجدر الإشارة إلى أن مدينة بنغازي شهدت صراعا اندلع عام 2014 أثناء الثورة على نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي وحتى السنة الماضية، وانتهى بسيطرة القوات المسلحة التابعة للقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بعدما تمكنت من طرد المسلحين من المدينة.

وسيطرت قوات حفتر على بنغازي بشكل كامل في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي