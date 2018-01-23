مجلس الاتحاد الروسي يسمي دولا مرشحة لشراء "إس 400"

أعلن مجلس الاتحاد الروسي، أن سوريا والعراق والسودان ومصر قد تكون مرشحة لشراء منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية المضادة للجو "إس- 400".

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، إن هذه الدول تشعر بالتهديد لأمنها من قبل التنظيمات الإرهابية ودول الناتو". ووفقا له فإن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سوف تسعى جاهدة للحصول على مثل هذه "الأنظمة الحديثة للدفاع الجوي".

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كما أكد بونداريف، أن تركيا، باعتبارها عضوا في حلف شمال الأطلسي، تفضل "تعريض علاقاتها" مع التحالف للخطر، "بإعطائها الأولوية لتعزيز قدراتها الدفاعية"، في إشارة منه إلى توجه أنقرة لشراء "إس 400" من روسيا.

وأضاف بونداريف أن منظومة "إس 400" تعتبر فريدة من نوعها، مرجحا نمو الطلب العالمي عليها.

جدير بالذكر، أن المدير العام لـ"روستيك"، سيرغي تشيميزوف، أعلن في نهاية ديسمبر 2017، أن تسليم منظومة "إس 400" إلى تركيا سيتم في أواخر 2019 وأوائل عام 2020.

المصدر: وكالات

إياد قاسم