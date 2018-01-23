أوامر للجيش الإماراتي بعدم التصعيد ضد قطر

كشف العميد في القوات الإماراتية هلال سعيد القبيسي أن الجيش تلقى تعليمات بعدم تصعيد الأزمة مع قطر.

وقال القبيسي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أبوظبي إن الطائرات العسكرية الإماراتية ستسلك مسارات بديلة فوق السعودية لتفادي احتمال أن تعترضها طائرات حربية قطرية.

وجاء هذا التصريح بعد أسبوع من إعلان الإمارات أن طائرات حربية قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين في طريقهما إلى البحرين، علما أن الدوحة نفت ذلك وشددت على أنه "عار عن الصحة".

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وأشارت قطر وقتها إلى أن الاتهام الإماراتي جاء بعد حادثتين في 21 ديسمبر/ كانون الأول والثالث من يناير/ كانون الثاني، عندما انتهك الطيران الحربي الإماراتي فيهما مجالها الجوي، وهو ما نفته الإمارات من جانبها.

المصدر: رويترز

علي جعفر