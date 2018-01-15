قطر: لم نعترض أي طائرة مدنية إماراتية وأبو ظبي انتهكت مجالنا الجوي أمس

نفت الحكومة القطرية صحة الأنباء التي تحدثت عن اعتراض الدوحة طائرتين مدنيتين إماراتيتين، واتهمت الإمارات بانتهاك مجالها الجوي بطائرة حربية أمس.

إقرأ المزيد

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر على حسابها في "تويتر": تعلن دولة قطر أن ما صدر من ادعاءات عن الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة عن اعتراض مقاتلات قطرية طائرات مدنية إماراتية، ادعاء عار عن الصحة تماما".

وأضافت: "هذا الادعاء يأتي بعد يوم واحد من حادث اختراق طائرة عسكرية للنقل الجوي من نوع C-130 تابعة للإمارات أجواء دولة قطر في تمام الساعة 3:10 مساء بتوقيت الدوحة".

وأكدت أن "قطر تنوي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة" ردا على هذا الحادث.

وقالت قطر، في رسالة بعثتها للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمجلس الأمن الدولي: "إنه في حال تكرار مثل هذا الانتهاك، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظا على حقها السيادي المشروع، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية".

الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أكدت في وقت سابق من الاثنين، أن مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين أثناء تحليق اعتيادي لهما إلى البحرين.

ويأتي هذا التصعيد وسط توتر غير مسبوق يخيم على الخليج إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر الصيف الماضي جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقفها الحركة البحرية والبرية والجوية معها.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة فيما تعتبر الدوحة "هذه الإجراءات غير مبررة وتستند إلى مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: الحساب الرسمي للمتحدثة باسم الخارجية القطري في "تويتر" + وكالات

رفعت سليمان