منظمة التحرير: مستعدون لبحث مقترح روسيا تنظيم لقاء عباس ونتنياهو

أعرب أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن استعداد الجانب الفلسطيني من حيث المبدأ لبحث المقترح الروسي الداعي لاجتماع عباس ونتنياهو في موسكو.

وقال مجدلاني في حديث للـ"أناضول": "لم يتم البت بشكل نهائي في مسألة الدعوة للاجتماع، ولكن الرئيس الفلسطيني مدعوّ الشهر القادم لزيارة موسكو. وإذا تم طرح أي لقاء سيتم بحثه بشكل موسع. نفضل من الأصدقاء الروس أن يقوموا بالدعوة إلى مؤتمر دولي للسلام".

واستبعد مجدلاني أن يوافق نتنياهو على حضور اللقاء، كونه، رفض لقاء مماثلا في موسكو قبل نحو عامين.

إقرأ المزيد

وأوضح مجدلاني بعد تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي ألمح فيه إلى استعداد عباس للقاء نتنياهو في روسيا، أن الدعوة الروسية للقاء تكررت مرتين وأن الرئيس الفلسطيني وافق عليها من حيث المبدأ، لكن نتنياهو كان يتهرب من اللقاء المباشر مع عباس.

وأضاف: "ليس لدى نتنياهو شيء يقدمه، وهو لا يريد سوى الرعاية الأمريكية التي توفر له الغطاء السياسي لمواصلة الاحتلال والاستيطان. الظروف الآن أصعب مما كانت عليه في السابق، وحتى لو تجددت هذه الدعوة فأنا أعتقد أن موقف نتنياهو سيكون ذاته، وهو عدم الموافقة والتهرب".

المصدر: الأناضول

نتاليا عبدالله