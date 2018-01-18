سلاح الجو الملكي الأردني يتسلم أكبر مروحية في العالم
Sputnik Михаил Воскресенский
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أعلن جناح النقل الجوي في مطار "ماركا" العسكري الأردني، عن وصول الطائرة المروحية (MI-26 T2)، لتنضم إلى أسراب الطائرات في سلاح الجو الملكي.
وتعتبر (MI-26 T2)، أضخم طائرة نقل مروحية في العالم، حيث تستطيع رفع حمولة 20 طنا داخلية أو معلقة، أو 82 جنديا بكامل تجهيزاتهم بالإضافة إلى طاقم الطائرة، وهي قادرة على التحليق في مختلف الظروف الجوية، كما تتمتع بمحركات ذات قدرات عالية.
وتأتي هذه الطائرة كدفعه أولى يتبعها عدد آخر من الطائرات المروحية من الطراز ذاته، لتواكب التطور التقني والتكنولوجي ومتابعة سياسة التحديث والتطوير في منظومة عمل سلاح الجو الملكي وفق مصادر أردنية.
المصدر: بترا
هاشم الموسوي
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