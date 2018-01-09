روسيا تختبر مروحية متعددة المهام

تختتم العام الجاري اختبارات مروحية "مي-38" الروسية متعددة المهام.

أعلن ذلك مصدر في صناعة الطائرات الروسية، في حديث أدلى به يوم 8 يناير الجاري، مضيفا أن الاختبارات تتضمن 1000 طلعة جوية، بما فيها الاختبارات التي أجريت العام الماضي، ومن أهمها اختبار السرعة، مع العلم أن السرعة الاقتصادية للمروحية يجب أن تبلغ حسب مواصفاتها التقنية 280 كيلومترا في الساعة.

إقرأ المزيد

أما الارتفاع الأعلى لتحليقها فيفترض أن يبلغ 6300 متر، وذلك بشرط أن تحمل 15.6 طن من الحمولة. وتجري اختبارات المروحية في ظروف المناخ الحار وشديد البرودة، وكذلك عند التحليق فوق البحر.

وأعاد المصدر إلى الأذهان أن صناعة الطائرات الروسية أنتجت 4 نماذج تجريبية لمروحية "مي-38" التي تشارك حاليا في الاختبارات.

يذكر أن شركة "ميل" الروسية هي التي تولت إنتاج المروحية لتحتل مكانة بين مروحيتي "مي-8" و"مي-26 " في أسطول المروحيات التابعة للشركة. وستستخدم المروحية للنقل، وكمستشفى طائر ولتنفيذ مهام الإنقاذ والطوارئ ناهيك عن تنفيذ المهام العسكرية.

وكان ناطق باسم شركة "روستيخ" الروسية التي تعد شركة "ميل" فرعا لها قد أفاد في أغسطس الماضي بأن مصنع "قازان" الروسي باشر بتجميع أول مروحية اختبارية من طراز "مي-38 تي" بموجب اتفاقية وقعها مع وزارة الدفاع الروسية. وكان نائب وزير الدفاع الروسي قد أعلن في وقت سابق أن وزارة الدفاع تعول على تسلم 15 مروحية من طراز "مي-38" بحلول عام 2020.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف