مصادر لـRT تنفي أنباء عن غارات إسرائيلية على مطار المزة بدمشق

نفت مصادر لـRT تقارير إعلامية أفادت بأن الطيران الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارات جوية على مطار المزة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق.

وأكدت مصادر لـ RT عدم سماع دوي انفجارات في محيط المطار الليلة الماضية.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن تقارير غير مؤكدة صدرت عن المعارضة السورية تأكيدها أن الغارات استهدفت مستودعا للأسلحة تابعا لـ"حزب الله"، دون إصدار أي تعليقات رسمية من قبل دمشق وتل أبيب لحد الآن.

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وتأتي هذه التقارير على خلفية إعلان الجيش السوري في الأسبوع المنصرم عن تصديه لثلاثة اعتداءات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في منطقة القطيفة بريف دمشق.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف