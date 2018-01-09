الدفاعات السورية تتصدى لـ3 اعتداءات إسرائيلية في القطيفة بريف دمشق

أعلن الجيش السوري، أن دفاعاته الجوية تصدت لثلاثة اعتداءات إسرائيلية، استهدفت اليوم مواقع عسكرية في منطقة القطيفة بريف دمشق.

وحذرت القيادة العامة للجيش في بيانها من التداعيات الخطيرة لاعتداءات إسرائيل.

وأكدت دائرة الإعلام الحربي إطلاق الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة صواريخ فجر اليوم من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة القطيفة بريف دمشق وتصدي الدفاعات الجوية السورية لها حيث أصابت إحدى الطائرات.

ووفق الإعلام الحربي، كرر الجيش الإسرائيلي اعتداءه بعد 20 دقيقة بإطلاق صاروخين أرض– أرض من الجولان المحتل تصدت لهما الدفاعات الجوية وأسقطتهما، كما عاود الطيران الإسرائيلي بعد الاستهداف الأرضي عدوانه بإطلاق 4 صواريخ من منطقة طبريا تصدت لها الدفاعات السورية ودمرت أحدها.

بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السوري والقوات المسلحة:

قام طيران العدو الصهيوني عند الساعة /2,40د / فجر اليوم بإطلاق عدة صواريخ من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة القطيفة بريف #دمشق وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأصابت إحدى الطائرات . — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 9 января 2018 г.

وفي الساعة 3,04كرر العدو عدوانه بإطلاق صاروخين أرض– ارض من #الجولان المحتل تصدى لها دفاعنا الجوي وأسقطتهما.

وعند الساعة 4,15 عاود طيران العدو عدوانه بإطلاق4صواريخ من #طبريا تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي ودمرت صاروخاً وسقط الباقي قرب أحد المواقع العسكرية ما أدى إلى وقوع خسائر مادية — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 9 января 2018 г.

من جهتها أفادت القناة الإسرائيلية الثانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف اليوم منشأة عسكرية تابعة للحكومة السورية شرق دمشق، فيما لم تعلن إسرائيل رسميا عن الحادثة، بحسب موقع عرب 48.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله