السعودية تشيد بترامب وتهاجم إيران والأسد

أشاد مجلس الوزراء السعودي الذي ترأسه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الاثنين بما جاء في تقرير الأمم المتحدة حول انتهاك إيران الحظر الذي فرضته المنظمة على إرسال أسلحة إلى اليمن.

وأشار التقرير إلى أن إيران تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2216 حول حظر الأسلحة فيما تسهّل طهران على الحوثيين امتلاك طائرات مسيرة وصواريخ بالستية أطلقت على المملكة.

كما أشادت الرياض ببيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الاتفاق النووي مع إيران، ودعوته حلفاء واشنطن إلى اتخاذ خطوات أقوى "لمواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة".

ورحبت أيضا باعتباره "طهران الرائد الأول في العالم في رعاية الإرهاب، حيث مولت وسلحت ودربت أكثر من 100 ألف مسلح لنشر الدمار في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتدعم "نظام بشار الأسد"، بحسب مجلس الوزراء السعودي.

كما أشاد المجلس بإعلان القضاء الأمريكي تشكيل فريق خاص للتحقيق في حصول حزب الله اللبناني على المال "عبر الاتجار بالمخدرات لغايات الإرهاب"، وتكليفه بالكشف عن الأفراد والشبكات التي تدعم هذا الحزب وملاحقتهم.

كما دان المجلس موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة، ونشر عطاءات لبناء أكثر من 650 وحدة أخرى في عدد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن ذلك يعد تحديا لإرادة المجتمع الدولي، وإمعانا في العدوان السافر على حقوق الشعب الفلسطيني بهدف فرض واقع جديد للحيلولة دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"

ياسين بوتيتي