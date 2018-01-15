مصر تستحوذ على حصة الأسد من مقاتلات "رافال" الفرنسية

كشفت مجلة "كابيتال" الفرنسية في تقريرها، أنّ شركة «داسو» للطيران - ستسلم التقرير المالي السنوي للشركة في مارس المقبل، بشأن الصفقات العسكرية التي أبرمتها مؤخرا

وذكرت «داسو» في بيانها الأول أنه تم تسليم تسع طائرات من طراز رافال خلال العام، واحتفظت فرنسا بطائرة واحدة منها لقواتها الجوية، فيما تركت الطائرات الأخرى إلى مصر، مضيفة في بيانها أنّ معدلات الإنتاج حتى ديسمبر الماضي كانت أفضل مقارنة بالعام 2016، حيث تم تسليم ست طائرات إلى الجيش الفرنسي وثلاث إلى مصر.

وتقول الشركة المصنعة للرافال إن الطلبات على المقاتلة متعددة الأغراض بلغت 101 في 31 ديسمبر 2017، وتشمل 31 مركبة يتم إنتاجها لمشغليها المحليين، بالإضافة إلى 70 عميلا مصريا، وقد وصلها حتى الآن 14 طائرة من إجمالي 24 من الصفقة التي أبرمت في 2015، ووصل نحو 3 طائرات في عام 2016، و8 في عام 2017، حيث استحوذت مصر على "حصة الأسد" أي الجزء الأكبر من الإنتاج.

وسجلت «داسو» أيضًا زيادةً في طلبيات طائراتها من طراز فالكون، حيث باعت زهاء 41 طائرة في 2017 مقارنة بـ 33 طائرة في عام 2016.

المصدر: "الدستور"