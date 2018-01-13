وزير الخارجية الإثيوبي يزور السودان

أعلنت السودان أن وزير الخارجية الأثيوبي ورقيني قبيو، سيصل غدا الأحد إلى الخرطوم حاملا رسالة إلى الرئيس السوداني عمر البشير من رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام ديسالين.

إقرأ المزيد

وقال الناطق باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، إن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور سيعقد مباحثات مع نظيره الإثيوبي في مقر الخارجية السودانية في الخرطوم سيعقبها مؤتمر صحفي للوزيرين.

وأشار الخضر حسب ما نقلته وكالة "سونا" السودانية للأنباء إلى أن قبيو "سيصل الخرطوم حاملا رسالة إلى الرئيس السوداني من شقيقه رئيس الوزراء الإثيوبي".

يذكر أن الزيارة المشار إليها تأتي بالتزامن مع تصعيد ملموس في التوتر بين السودان ومصر على خلفية إعلان الخرطوم عن وجود تهديد من القاهرة.

وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في وقت سابق عن وصول تعزيزات عسكرية من مصر تشمل أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة ساوا العسكرية في إرتريا.

وأغلق السودان حدوده الشرقية بين ولاية كسلا ودولة إريتريا الأسبوع الماضي، ونشر الآلاف من قواته في المنطقة عقب إعلان البشير حالة الطوارئ في الولاية الحدودية، فيما شكل والي كسلا آدم جماع لجنة عليا للتعبئة والاستنفار.

وكشف مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم الخميس الماضي عن وجود تهديدات قد تحدث في بعض الولايات خصوصا ولاية كسلا بعد ورود معلومات عن تحركات تمت بين مصر وإريتريا في منطقة ساوا قرب حدود كسلا.

بدورها، تمر إثيوبيا أيضا بمرحلة صعبة في علاقاتها مع جارتها مصر، وذلك بسبب خلافات حول قضية سد النهضة.

وتداولت مواقع إخبارية مصرية في الوقت ذاته أنباء تحدثت عن زيارة لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر الأحد أو الاثنين يصحبه وفد رفيع المستوى من المتوقع أن يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

المصدر: سونا + وكالات

رفعت سليمان