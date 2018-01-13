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مصر تعرب عن قلقها إزاء ضبط سفينة قادمة من تركيا محملة بمتفجرات في طريقها إلى ليبيا

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مصر تعرب عن قلقها إزاء ضبط سفينة قادمة من تركيا محملة بمتفجرات في طريقها إلى ليبياالسفينة التي كانت تتجه إلى ليبيا محملة بمواد لصنع متفجرات
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أعربت الخارجية المصرية عن قلقها البالغ إزاء ما تم تداوله إعلاميا بشأن ضبط سفينة محملة بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة في ليبيا.

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وقالت الخارجية المصرية، في بيان نشر على صفحتها في "فيسبوك" اليوم السبت، إن ذلك، في حال صح الخبر، يمثل "خرقا صارخا لحظر توريد السلاح إلى ليبيا المفروض من جانب مجلس الأمن وفقا للقرار 2292".

وأضاف البيان أنه تم تكليف بعثات مصر الدبلوماسية لدى عواصم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والوفد المصري الدائم لدى الأمم المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة المعلومات الواردة، ومطالبة لجنة العقوبات المعنية بليبيا في مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة اتساقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات الليبية في هذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى أن التحرك المصري يأتي في إطار جهود التصدي لأي انتهاك لحظر السلاح.

المصدر: facebook.com/MFAEgypt

إينا أسالخانوفا

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