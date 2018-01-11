ليبيا.. داعشي يستقل سيارة مفخخة يسلم نفسه لقوات مصراتة

قال مسؤول أمني في ليبيا، اليوم الخميس، إن مشتبها بأنه من "داعش" كان يقود سيارة مفخخة سلم نفسه لقوات الأمن بدلا من توجهه إلى مدينة مصراتة لتنفيذ هجوم هناك.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن سائق السيارة المشتبه به سلم نفسه قرب بوابة أبو قرين الأمنية، الواقعة على بعد 100 كلم جنوبي مصراتة و140 كلم غربي مدينة سرت التي سيطر تنظيم "داعش" عليها قبل طرده من هناك في العام 2016.

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وتابع المسؤول أن الحادث وقع صباح الأربعاء، مضيفا أن القنبلة التي كانت بداخل السيارة أبطلت من قبل خبراء.

من جهته قال الزروق أسويطي، رئيس لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بسرت، إن أفراد حماية بوابة أبو قرين ضبطوا صباح اليوم سيارة ذات دفع رباعي سوداء اللون وبها 13 قذيفة نوع هاون يستقلها سائق ليبي.

وأضاف أسويطي، في تصريحات صحفية، أن أفراد حماية البوابة تمكنوا من القبض على السائق الذي حاول الهروب.

كما ذكر رئيس اللجنة أن المشتبه به اعترف بأن "تنظيم داعش قبض عليه في منطقة وادي مراح"، مؤكدا أن السيارة جاءت من طريق القداحية جنوب أبو قرين وهي الطريق المؤدية إلى مناطق الجنوب الليبي.

وعثر أفراد الحماية على هاتف نقال يُستخدم للتفجير عن بُعد، وقامت سرية الهندسة العسكرية بإغلاقه خشية أن يقوم التنظيم الإرهابي بتفجير السيارة بعد وصولها إلى الهدف، بحسب رئيس لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بسرت الذي أكد أن البحث جارٍ عن سيارة أخرى خشية احتوائها على أسلحة معدة للتفجير.

فيما نقل موقع "المتوسط" الإلكتروني الليبي، عن علي أرفيدة، معاون آمر قوة تأمين مدينة سرت، تأكيده أن العنصر "الداعشي" كان يستقل سيارة من نوع جيب سلّم نفسه، مشيرا إلى أنه شاب يبلغ من العمر 17 عاما، دون إعطاء تفاصيل أخرى.

وبحسب مسؤولين أمنيين ليبيين وغربيين، فإن مسلحي "داعش" حاولوا، بعد هزيمتهم في سرت، إعادة تمركزهم في مناطق صحراوية جنوب البلاد، حيث استهدفتهم غارات عديدة للطيران الحربي الأمريكي عدة مرات.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام



قدري يوسف