تفجير سيارة مفخخة في مدينة سلوق الليبية

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، بتفجير سيارة مفخخة في مدينة سلوق، الواقعة على بعد 50 كيلومتر جنوبي بنغازي شرقي ليبيا.

وذكرت الصفحة الرسمية للمجلس البلدي لمدينة سلوق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "التفجير وقع دون تسجيل إصابات".

شرطة #سلوق: أضرار مادية في انفجار المفخخة أمام منزل "النمر" https://t.co/sUHuzanBLupic.twitter.com/mK8gLqYQrw — قناة النبأ الفضائية (@NabaaTVChannel) ٦ يناير، ٢٠١٨

الصور الأولى لأنفجار سيارة مفخخة في بلدة #سلوق جنوبي مدينة #بنغازي والأنباء الأولية تشير إلى اضرار مادية فقط دون وقوع اضرار بشرية ولله الحمد pic.twitter.com/3HJ62YYzcC — AliSalim (@AliSalim78) ٦ يناير، ٢٠١٨

ولم تحدد السلطات في المدينة حتى الآن الجهة المسؤولة عن تفجير السيارة.

المصدر: بوابة الوسط

أحمد باديان