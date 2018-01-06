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تفجير سيارة مفخخة في مدينة سلوق الليبية

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تفجير سيارة مفخخة في مدينة سلوق الليبية
Reuters Stringer
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم السبت، بتفجير سيارة مفخخة في مدينة سلوق، الواقعة على بعد 50 كيلومتر جنوبي بنغازي شرقي ليبيا.

وذكرت الصفحة الرسمية للمجلس البلدي لمدينة سلوق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "التفجير وقع دون تسجيل إصابات".

ولم تحدد السلطات في المدينة حتى الآن الجهة المسؤولة عن تفجير السيارة.

المصدر: بوابة الوسط

أحمد باديان

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