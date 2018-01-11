 
مباشر

مسؤول سعودي: قرار مقاطعة قطر كان مؤلما

أخبار العالم العربي

مسؤول سعودي: قرار مقاطعة قطر كان مؤلما
Gettyimages.ru Waseem Obaidi - Bloomberg
أرشيف - الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jq91

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، إن قرار مقاطعة قطر كان قرارًا مؤلمًا، لكنه كان ضرورة لحفظ أمن المنطقة والعالم.

وكتب القحطاني، الخميس 11 يناير، سلسلة تغريدات حادة في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تعليقا على الحوار التلفزيوني الذي أجراه وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، مع التلفزيون القطري الرسمي، انتقد فيه "دول المقاطعة".

وقال المستشار بالديوان الملكي السعودي، في إحدى تغريداته إن قرار مقاطعة قطر كان قرارا مؤلما، لكنه كان ضرورة لحفظ أمن المنطقة والعالم.

من جهته شن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، هجوما  شديدا على دولة قطر، أيضا مؤكدا عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن الإمارات ودول المقاطعة تسعى لتجاوز ملف قطر التي اختارت أزمتها وعزلتها، على حد وصفه.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة