مسؤول سعودي: قرار مقاطعة قطر كان مؤلما

قال المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، إن قرار مقاطعة قطر كان قرارًا مؤلمًا، لكنه كان ضرورة لحفظ أمن المنطقة والعالم.

وكتب القحطاني، الخميس 11 يناير، سلسلة تغريدات حادة في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تعليقا على الحوار التلفزيوني الذي أجراه وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، مع التلفزيون القطري الرسمي، انتقد فيه "دول المقاطعة".

وقال المستشار بالديوان الملكي السعودي، في إحدى تغريداته إن قرار مقاطعة قطر كان قرارا مؤلما، لكنه كان ضرورة لحفظ أمن المنطقة والعالم.

القرار الذي أتخذ بالمقاطعة كان قرارًا مؤلمًا من ناحية أنه سيضر أهلنا هناك ولكنه كان ضرورة لحفظ أمن المنطقة والعالم،نحن نمارس حياتنا بشكل طبيعي ولم نضع بتلفزيوننا عدادًا يحسب أيام المقاطعة ولم نتباكى بالمحافل على ماجرى فمشكلة قطر صغيرة جدا جدا جدا.من ناحيتي "اطقطق" عليهم ب "فضوتي" — سعود القحطاني (@saudq1978) ١٠ يناير، ٢٠١٨

من جهته شن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، هجوما شديدا على دولة قطر، أيضا مؤكدا عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن الإمارات ودول المقاطعة تسعى لتجاوز ملف قطر التي اختارت أزمتها وعزلتها، على حد وصفه.

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس