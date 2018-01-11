آل ثاني: محمد بن سلمان حاول رأب الصدع بين قطر ومصر

كشف وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الأربعاء، عن محاولة الأمير محمد بن سلمان عندما كان وليا لولي العهد السعودي، حل الخلافات القطرية المصرية.

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وقال الوزير القطري: "نقدر مصر كدولة عربية مركزية، لها دور قيادي بين الدول العربية، ونقدر خيارات الشعب المصري، مهما كانت تلك الخيارات وليس لنا أي تدخل فيها".

وتابع: "ولكن بالفعل حدثت بعض الخلافات في 2013 بعد إزاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهي الخلافات التي حاولنا تجاوزها ولم ننجح، ليسيطر الفتور على العلاقات بين البلدين".

وأضاف: "كانت هناك محاولات خلال مناورات رعد الشمال في حفر الباطن لحل الخلافات، حيث اجتمع الأمير تميم بن حمد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحضور الأمير محمد بن سلمان. وقال ابن سلمان إن السعودية تريد تقريب وجهات النظر بين قطر ومصر، وتم الاتفاق على أن يعقد اجتماع ثلاثي بين وزراء الخارجية لمناقشة الخلافات ومحاولة حلها، إلا أن المملكة لم تدعُ لأي اجتماعات".

وقال آل ثاني: "تواصلنا مع المسؤولين في مصر، لكنهم أخطرونا بأنهم في انتظار دعوة من المملكة، لنؤكد لهم أننا مستعدون لبحث الخلافات ومحاولة حلها"، وأضاف: "كلما كانت هناك محاولة لرأب الصدع نرى تعطيلا لهذه الجهود"، ولم يحدد من المسؤول عن تعطيلها .

وشدد وزير خارجية قطر على استعداد بلاده التام لبحث الخلافات مع مصر، مشيرا إلى أن هناك من يعمل على تعطيل أي محاولات لرأب الصدع.

وباتت مصر ضمن أطراف الأزمة الخليجية التي اندلعت منذ 5 يونيو/حزيران 2017، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى "دعمها للإرهاب".

المصدر: التلفزيون القطري

رُبى آغا