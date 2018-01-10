اليمن.. مقتل 10 مدنيين بغارة استهدفت سوقا شعبية في صعدة

أفاد مراسلنا في اليمن، نقلا عن مصدر عسكري، بمقتل 10 مدنيين بغارة جوية استهدفت سوقا شعبية في منطقة كتاف في صعدة شمالي اليمن.

من جانبها، نقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، عن مصدر أمني قوله بهذا الشأن: "هذه الغارة تعد الثالثة على محافظة صعدة اليوم.. وارتفع عدد القتلى والجرحى جراء الغارات إلى نحو عشرين قتيلا" كحصيلة أولية.

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وكانت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أفادت في وقت سابق من اليوم، بـ"مقتل طفلين وإصابة رجل وثلاثة أطفال آخرين بغارة لطيران التحالف استهدفت منزلا في منطقة المحجر في مديرية باقم، بالإضافة إلى مقتل أحد أبناء مديرية شدا الحدودية بنيران حرس الحدود السعودي، فجر الأربعاء".

المصدر: RT + وكالات

أحمد باديان