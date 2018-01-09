السويد تبدي قلقها من قطع واشنطن تمويل الأونروا

أبدى السفير السويدي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوج، قلقه إزاء خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيقاف التمويل عن وكالة إغاثة دعم اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" .

وقال سكوج اليوم الثلاثاء في لقاء صحفي: "مبعث قلقي هو أنه في الوقت الذي نتحدث فيه عن استقرار المنطقة سيكون لسحب تمويل الأونروا، تأثير سلبي للغاية على الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 5 ملايين شخص، وسيؤدي ذلك أيضا إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأضاف السفير السويدي: "نحن إنما نحاول فحسب معرفة المعلومات الدقيقة بشأن ذلك"، مشيرا إلى أنه أثار الموضوع مع سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت الثلاثاء الماضي، أنها ستتخذ قرارا بوقف تمويل برامج "الأونروا" في حال عدم عودة فلسطين إلى المفاوضات مع إسرائيل. إلا أن مسؤولا في الخارجية الأمريكية ذكر في وقت لاحق أنه لم يجر بعد اتخاذ أي قرار بشأن تمويل الوكالة.

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وطبقا للموقع الإلكتروني للأونروا فإن الولايات المتحدة أكبر مانح للوكالة، وكانت تقدم نحو 370 مليون دولار حتى عام 2016.

وتقدم الأونروا الدعم لمعظم سكان قطاع غزة، وقد يؤدي خفض ميزانيتها إلى إثارة التوترات مع إسرائيل التي تمثل إحدى القنوات الرئيسية لتوصيل المساعدات إلى القطاع.

المصدر: وكالات

أحمد باديان