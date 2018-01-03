"الأونروا" ترد على تهديدات ترامب

أعلن سامي مشعشع، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض لم يخبر الوكالة بأي تغييرات في التمويل الأمريكي لها.

وقال مشعشع في بيان صحفي إن أكبر 10 مانحين يقدمون للوكالة "أكثر من 80% من الدخل الذي نحصل عليه، ونحن ممتنّون لهم على دعمهم، وسنعمل بلا هوادة مع كافة شركائنا لتغطية المتطلبات التمويلية لعام 2018".

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وأضاف أن "مساهمة الأونروا في التنمية البشرية – وبشكل ملحوظ من خلال خدمات التعليم والرعاية الصحية – توصف بأنها أمر لا يمكن الاستغناء عنه من أجل كرامة لاجئي فلسطين والاستقرار في المنطقة".

وفي مايلي مساهمة الدول في تمويل الأونروا:

الولايات المتحدة الأمريكية: 364,265,585 دولار

الاتحاد الأوروبي: (بما في ذلك مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية) 143,137,340 دولار

ألمانيا: 76,177,343 دولار

السويد: 61,827,964 دولار

المملكة المتحدة: 60,302,892 دولار

المملكة العربية السعودية: 51,275,000 دولار

اليابان: 43,062,169 دولار

سويسرا: 26,938,805 دولار

النرويج: 26,313,359 دولار

هولندا: 20,877,507

المجموع: 874,177,965 مليون دولار أمريكي.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها ستتخذ قرارا بوقف تمويل برامج "الأونروا" حال عدم عودة فلسطين إلى المفاوضات مع إسرائيل.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار بتمويل منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على خلفية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، أوضحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب، "قال سابقا إنه لا يريد تقديم أي تمويل حتى موافقة الفلسطينيين على العودة إلى طاولة المفاوضات".

المصدر: معا + وكالات



قدري يوسف